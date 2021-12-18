Ekonomist Gümüşer Merkez Bankası’nın faiz kararını Aksu Haber’e değerlendirdi!
ABD Merkez Bankası, Politika Faizlerine Ve Varlık Alımlarının Azaltılmasının Hızlanmasına İlişkin Kararını Açıkladı. Fed Politika Faizini Sabit Tutarken, Varlık Alımlarının Azaltılmasını Hızlandırmaya Karar Verdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 10:25
FED ’in Hemen Ardından 2021 Aralık Ayı Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politika Faizi Yüzde 14 Olarak Belirledi.
Aksu TV Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Aksu Haber’e Değerlendirdi.
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