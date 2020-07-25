Elbistan Belediyesi gece gündüz demeden asfalt kaplaması yapıyor!

Elbistan Belediyesi doğalgaz ve alt yapı çalışması tamamlanan caddeleri saçak asfalt ile kaplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 2019 yılında başklanan sıcak asfalt kaplamasına 2020 yılı içinde de devam ediliyor.

Doğalgaz, kaski, ve elektrik firmasının çalışmalarını tamamladığı caddelerde gece gündüz çalışılarak asfalt kaplanıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hedeflerini bozuk yol kalmayıncaya kadar asfalt çalışmasını sürdürmek olduğunu söyledi.