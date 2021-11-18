Elbistan Belediyesi “Tam Bana Göre Festival” inde!

81 ilden gelen il ve ilçe belediyelerinin standının bulunduğu festival alanında Elbistan Belediyesi gençler için yaptığı hizmetleri bir bir sıralarken ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Fuarda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkan Mehmet Gürbüz, “Ankara’da gerçekleştirilen gençlik festivalinin önemli olduğunu söylemeliyim, bizler geçtiğimiz yaz çok büyük bir festivale ev sahipliği yapmıştık, buradaki festivalde yaptığımız işin doğru olduğunu yinelemiş oldu” diye konuştu.