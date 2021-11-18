Elbistan Belediyesi “Tam Bana Göre Festival” inde!
Yerel Yönetimlerin gençler için hazırladığı Tam Bana Göre Festival’de yerini alan Elbistan Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerle standını donatırken Elbistan’ın tanıtımını da yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:41 18.11.2021, 19:10
81 ilden gelen il ve ilçe belediyelerinin standının bulunduğu festival alanında Elbistan Belediyesi gençler için yaptığı hizmetleri bir bir sıralarken ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuyor.
Fuarda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkan Mehmet Gürbüz, “Ankara’da gerçekleştirilen gençlik festivalinin önemli olduğunu söylemeliyim, bizler geçtiğimiz yaz çok büyük bir festivale ev sahipliği yapmıştık, buradaki festivalde yaptığımız işin doğru olduğunu yinelemiş oldu” diye konuştu.
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