Elbistan Belediyesi’nden fidan yetiştiriciliği kursu
Elbistan Belediyesi’nce fidan yetiştiriciliği mesleki yeterlilik belgesi kursu verilmeye başlandı. Özel sektörde ücretli olan bu sertifika, belediye üzerinden ücretsiz verilecek.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’da bir ilk olma özelliği taşıyan bu sertifika ile istihdamın önünü açmayı planladıklarını vurguladı.
Kursa katılarak belge almak isteyen vatandaşlar Elbistan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.
Başkan Gürbüz bu belge ile Orman İşletme Müdürlüklerinde iş sahibi olunacağını belirterek, “Belediye olarak ilçemizde ki işsizliğin önüne nasıl geçeriz çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Göksun İşletme Müdürlüğü ile görüşerek, özel sektörde ücretli olan fidan yetiştiriciliği mesleki yeterlilik belgesi kursunu ücretsiz olarak vereceğiz. Orman işletme müdürlüklerimiz istihdam sağlarken vatandaşlarımızdan bu belgeyi istiyor. Kurslarımız tek seans olup başarılı olan kursiyerlerimize belge verilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız belediye binasında bulunan park bahçeler müdürlüğümüze başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verdi.
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