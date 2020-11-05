Elbistan Belediyesi'nden vatandaşlara vergi uyarısı!

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi, ilan reklam ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunan Elbistan Belediyesi yetkilileri, pandemi nedeniyle ödemelerin internet üzerinden de yapıldığı hatırlatıldı.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Verginin 2. taksit ödemeleri ise Kasım ayı itibariyle başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2020 gününe kadar ödemeleri gerekmektedir”

İnternet üzerinden de ödeme yapılabilir

Açıklamanın devamında, “Pandemi nedeniyle gerek belediye binamızda bulunan veznede, gerekse vergi dairesi arkasından bulunan belediye pasajı içerisindeki veznelerimizde her türlü önlem alınmış olup vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Mükelleflerimiz ödemelerini nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, Belediyeye gelmeden ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımızın ise www.elbistan.bel.tr adresinde bulunan E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler” denildi.