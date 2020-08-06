Elbistan'da eğitim yatırımları denetlendi!

Elbistan Fen Lisesi bahçesine yapılan Kapalı Spor Salonu inşaatı, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 24 derslikli okul inşaatı, Güneşli Anaokulu inşaatı ile Güneşli Mahallesi'nde yıkılan Fatih İlköğretim Okulu'nun yerine yapılacak olan yeni okul binasının inşaat alanında inceleme yapıldı.

İlçedeki eğitim yatırımlarını denetleyen kaymakam Demir, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Elbistan'da eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Pınarbaşı ilköğretim okulumuz 24 derslikli bir okulumuzdur. Elbistan son yıllarda eğitim alanında gerçekten önemli yatırımlara ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın da destekleri ile eğitim noktasında gerçekten çıtamızı yükselttik. Bu yatırımlar ilçemizde eğitim kalitesi noktasında çok önemli rol üslendi. Öğrencilerimizin sınavlardaki başarılarından belli oluyor. Eğitim noktasındaki yatırımlarımız artarak devam ediyor" diye konuştu.