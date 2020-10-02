Elbistan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinin yatak sayısı yükseltildi
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki yetişkin yoğum bakım ünitesindeki yatak sayısı 28’den 42’ye yükseltildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 20:55
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355 yataklı A2 Grubu hizmet rolündeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı 13’den 22’ye yükselttirilirken, diğer servislerdeki yatak artırımları ile devlet hastanesi yoğun bakım ünitesindeki toplam yatak sayısı 28’den 42’ye yükseltildi.
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