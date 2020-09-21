Elbistan OSB teşvikte 6.bölge kapsamına alınıyor

AK Parti Elbistan İlçe Kongresi’ne telekonferans yöntemi ile bağlanan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan organize OSB’ne yatırımcıların daha fazla ilgi göstermesi için 6. Bölge teşvikinden yararlanmaları gerektiğini tespit ederek konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşıdığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüğünü belirten Ünal: “ İlçemize kazandırdığımız Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin, sanayi faaliyetlerimizi ve istihdam olanaklarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan bir müjde daha vereyim. Elbistan organize sanayi bölgemizle ilgili, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz il başkanları toplantısında konu gündeme geldi. Kahramanmaraş’ımız biliyorsunuz teşvikte 5.bölge, organize sanayide 6. Bölge. Cumhurbaşkanımızla konuştuk, organize sanayide 6. Bölge olmanın diğer imkanlarından da faydalanması ve yatırım yapacak olan yatırımcıların SGK teşviki ve diğer teşviklerden faydalanması için Cumhurbaşkanımızla konuştuk, Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli talimatları verdi. İnşallah, önümüzdeki süreçte Elbistan Organize Sanayi Bölgemize büyük yatırımlar gelecek. Dolayısı ile Elbistan Organize Sanayi Bölgemizle beraber de istihdamda en az 3 bin kişilik yeni bir istihdam imkanı ortaya çıkacak.” Diye konuştu. Bunun yanı sıra Başkan Gürbüz'de açıklama yaptı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan OSB 6. Bölge teşvikine alınıyor”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) yatırımların 6. Bölge teşviki kapsamına alınması müjdesiyle ilgili, “Elbistan’ı bir çekim merkezine dönüştürecek gelişme” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan’ın ekonomik açıdan bölgenin parlayan yıldızı olması için gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’ın dev bir sanayi havzasına dönüşmesi için beklediğimiz müjde geldi” dedi.

Tüm dünyanın odağındaki enerji ve tarım yatırımları için Elbistan’ı biçilmiş kaftan olarak niteleyen Başkan Gürbüz, “Enerji, tarım ve gıda sektörünün kalbinin attığı bir noktadayız” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) yatırımlara 6. Bölge teşviki kapsamına alınmasıyla ilgili girişimleri değerlendirdi.

Elbistan’a 3 bin kişilik istihdam sağlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, Elbistan’daki yatırımlara yön verecek bu imkânı sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü hatırlatan Başkan Gürbüz, Elbistan’a 3 bin kişilik ek istihdam sağlanacağını ifade etti. Gürbüz açıklamasının devamında “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilçemizin geleceğine yön verecek bu konuyu iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da başta 6. Bölge teşvikleri olmak üzere diğer teşviklerden de yararlanması için talimat verdiğini aktardı. Bu gelişme ile birlikte en az 3 bin kişilik ek istihdam sağlanacağı müjdesini de bizlerle paylaştı. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın bu gayreti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteği ile ilçemize büyük ölçekli projelerin yapılmasının önü açılmış olacak” dedi.

OSB’deki yatırımlar arttıkça, ilçe ekonomimizin çarkları daha da hızlanacak.

Elbistan OSB’deki yatırım çeşitliliğinin, diğer firmalar açısından da örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, şunları söyledi: “Tarımdan enerjiye, eğitimden gıdaya, enerjiden inşaat sektörüne kadar birçok alanda yatırıma ev sahipliği yapıyoruz. Tarıma, enerjiye, hayvancılığa ve gıdaya bakan yönüyle Türkiye’nin birçok yerinde olmayan bir zenginliğe sahibiz. Bu da Elbistan OSB’yi yatırımcı açısından çöldeki vaha niteliğini ön plana çıkarıyor.

Kahramanmaraş’taki ciddi tekstil firmaları, Elbistan’ımızı seçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın da destekleri ile milyonlarca dolarlık bütçesi bulunan yatırımlar, önümüzdeki günlerde yükselmeye başlayacak inşallah. İlçemizin teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte başta Kahramanmaraş olmak üzere diğer yatırımcıların da yönlerini Elbistan’a dönmelerini sağlayacağını düşünüyoruz. OSB’deki yatırımlar arttıkça, ilçe ekonomimizin çarkları daha da hızlanacak. Bu yatırımların, diğer sektörlere etkisi de zincirleme bir şekilde gelişecek. Binlerce işsize, iş ve ekmek kapısı olacak.”

Elbistan dünya ile entegre olan bir kente dönüşecek

Elbistan’ı, dünya ile entegre olan bir kente dönüştürmek istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’ın tam olarak harekete geçirilmemiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli maksimumum seviyeye çıkardığımızda ilçemizin dünya ile entegrasyonunu da sağlamış olacağız. Kapıdere’den gelmesi planlanan tren yolu ile limanlara açılan karayolu ağının tamamlanması ile lojistik sorununun ortadan kalktığı bir OSB, yatırımcılar için biçilmiş kaftan olacaktır. Elbistan, küllerinden yeniden doğarak bir yatırım hikayesi yazacaktır. Biz de bu hikayenin öncüsü olacağız. Katma değeri yüksek sektörler yoğunlukta olmak üzere 2023'de OSB’mizde hiç boş yer kalmayacağını düşünüyoruz. Elbistan, vizyonu olan bir OSB ile dev sanayi havzasına dönüşecek. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.



