Elbistan’a ışık tutan belgeselin ilk tanıtımı yayınlandı

Maraş’ın Kahramanmaraş olduğu destansı kurtuluş mücadelesini tüm dünyaya anlatmak ve cephedeki eşsiz mücadeleleriyle adlarını tarihe kazıyan kahramanları yâd etmek adına ‘Ateşler içinde Maraş’ belgeselini çeken Cinekare, Yönetmen Mustafa Çakıroğlu öncülüğünde ikinci bir belgeseli daha hayata geçirdi.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Çakıroğlu'nun oturduğu belgeselin metin yazarlığını Uzman Tarihçi Ünal Üstündağ üstlendi. Murat Çürük’ün süpervizör olarak görev aldığı belgeselin İdari Koordinatörlüğünü ise Yavuz Selim Gülgeç yaptı.



Milli mücadele döneminde Elbistan’a ışık tutan Çakıroğlu ve ekibi, çekimlerini tamamladığı ‘Birlik, Cesaret, İnanç, Vatan; Milli, Mücadele'de Elbistan’ belgesinin ilk tanıtımını yaptı. Elbistan Şehir Müzesi'nde görülebilen belgeselin yakın zaman içerisinde İstanbul'da özel bir gösteriminin yapılması planlanıyor.