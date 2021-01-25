Elbistan’a müjde! İşte yeni yatırımlar

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu ilçeye 100 yataklı yeni öğretmenevi projesinin yatırım programına alındığını söyledi. Tıraş, Elbistan Devlet Hastanesine kalp merkezi açılacağını söyledi.

Tıraş yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: “Elbistan’ımız AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın gayretleri ile çok önemli yatırım ve hizmetler aldı.

Bunları özetleyecek olursak Elbistan Devlet Hastanesi, Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, 35’ e yakın okul, spor salonları, Gençlik Merkezi, Yollar en önemli olanlardan bir tanesi doğal gaz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın girişimleri sonucunda bu bölgeye getirilmiştir.

Bunun yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi Mahir Ünal’ın girişimleri sonucu faaliyete ve yatırım almaya başladı.

İş adamlarımız yatırım yapıyor. Önümüzdeki aylarda da istihdama katkı sunacak. 2021 yılı ocak ayı ile birlikte yine Genel Başkan Yardımcımız Sağ olsun yapacağını yaptı. Şehrimize önemli yatırımların müjdesini verdi. Bunlar yatırım programına alındı.

Elbistan Devlet Hastanemize Kalp Merkezi açılıyor. Anjiyografi Birimi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım Üniteleri açılıyor.

Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız acil Müdahale gerektiren durumlar karşısında şehir dışına sevk edilmek zorunda kalınmadan zaman kaybı yaşanmadan müdahale edilebilecek.

Toplam Yatırım Bedeli 10 milyon TL. Katkılarından dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a Teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal ve AK Parti Milletvekillerimizin gayretleri ile 100 yataklı öğretmenevi kompleksinin yatırım onayı alındı.

Elbistan’a modern ve birçok sosyal imkânı içinde barındıracak yeni öğretmenevi kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Sayın bakanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”