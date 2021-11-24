Elbistan’da 24 Kasım öğretmenler günü programı!

Elbistan’da 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Salonu’nda düzenlenen programda emekli olan öğretmenlere plaket verilirken stajyer öğretmenler de, öğretmen yeminini ederek göreve başladı.

Elbistan’da yapılan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, öğrencilerin şiir ve oratoryo gösterilerine ve müzik dinletisine yer verildi.

Görev hizmet yılını tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlere Kaymakam Özkan Demir tarafından plaket takdim edildi.

Programın son bölümünde ise, staj dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, öğretmen yemini ederek göreve başladı.

24 KASIM Öğretmenler Günü programına Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğretmenler, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.