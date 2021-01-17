Elbistan’da 4 dilde kurs verilecek! Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunun açılışı yapıldı
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunun Elbistan Şubesinin açılışı yapıldı. Eğitim kurumunda İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dil kursları verilecek.
KAHRAMANMARAŞ 17.01.2021, 14:20
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunun Elbistan Şubesi, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, Belediye Meclisi Üyesi Cemil Bölükbaşı ve davetlilerin katılımı ile kurdele kesilerek hizmete açıldı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 4 dilde eğitim verecek kurumu Elbistan’a kazandıran zadeye teşekkür edip, vatandaşları yabancı dil öğrenmeye davet etti.
MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ’da şehrin önemli bir eğitim Kurumu'na kavuşturulduğunu söyledi.
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu Elbistan Şubesi Müdürü Büşra Zade işinde uzman kişilerle çalışarak, ihtiyacı olan herkese yabancı dil öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.
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