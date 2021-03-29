Elbistan’da Amerikan Kültür Dil Kursu’nda 7’den 70’e yabancı dil öğretiliyor

Elbistan Amerikan Kültür Dil Kursu şehrin eğitim anlamındaki en önemli ihtiyaçlarından birini karşıladı. Yabancı dil öğrenmek için fırsat kollayan öğrenciler, kısa süre içerisinde büyük mesafe kat etti.



Yediden yetmişe bütün yaş ve eğitim gruplarından insanların ilgi gösterdiği dil kursunda, öğrenciler seviyelerine göre sınıflandırılıp eğitime alınıyor.



Kur kur verilen derslerle birlikte Elbistan’da yabancı dil konuşabilen kişi sayısı her geçen gün biraz daha artıyor.



Alanında uzman öğretmenlerle yola çıkan Amerikan kültür dil kursunda, yabancı öğretmenler de yer alıyor. Kurstaki kurlara katılan öğrenciler daha şimdiden kendilerini geliştirerek, devam ettikleri yabancı dil ile iletişim kurmaya başladılar. Amerikan kültür dil kursları Elbistan Şubesi Müdürü Büşra Nur Zade kısa süre içerisinde yoğun ilgi görmelerinin doğru bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Kursa katılan öğrencilere gramer bilgisinin yanı sıra konuşma İngilizcesinin de öğretildiğine değinen Zade yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Elbistan Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu olarak eğitimlerimize son sürat devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde 140 öğrenciye ulaştık. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 dilde eğitim veriyoruz. İlkokul, lise, ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra yediden yetmişe her yaşı kapsayan gruplarımız var. Aile birleşimleri ile yurtdışına gitmek isteyen vatandaşlarımıza da dil kursu vermeyi sürdürüyoruz. Özellikle çocuk İngilizcesinde çok yoğun talep alıyoruz. Çocuklarımıza İngilizce öğretip geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz şuanda kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. Kursumuzda ilk, orta lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra kendini geliştirmek isteyen çeşitli meslek gruplarından kursiyerlerimiz de yer alıyor. Elbistan’daki dil açığını kapatmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz rahatlıkla iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil öğreniyor. Yaz programlarımızda da Elbistanlı öğrencilerimizi İngiltere’ye götürüp dil eğitimini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bir dil bir insan iki dil iki insan, düşüncesinde olan bütün herkesi yabacı dil öğrenmeye bekliyoruz”