Elbistan’da Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü kutlandı!

Elbistan’da Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan tören ile kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan kaymakam özkan demir, Türk Milleti’nin her dönemde canı pahasına da olsa ülkesini koruduğunu söyledi.

Demir yaptığı konuşmada: “ Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıl dönümünü kutluyorum. Bu yıl bayramımızı pandeminin gölgesinde biraz buruk ve sembolik düzeyde icra ediyoruz. Ancak, bunun coşkumuzu ve gururumuzu azaltmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet, milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk önder kişiliği ile bu yolun dünya ile birleşmekten uluslar arası yarıştan korkmamaktan bilimden ve çağdaşlıktan geçtiğini ifade etmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyasında ama üzerinde hiçbir zayıf devleti barındırmamış zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarihimiz hep mücadelelerle geçti. Bugün de yine emperyalist güçlerle ve onların maşası olan ülke ve örgütlerle olan mücadelemiz kuzey Irak’ta, Suriye’de Doğu Akdeniz ve Libya’da ve hatta kardeş ülkemiz Azerbaycan’da tüm kararlılığıyla sürmektedir. İnanıyoruz ki biz bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur. Çağlar açıp kapatan ecdadımızın büyüklüğüne tarih ve bütün dünya defalarca şahitlik etmiştir. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü milli mücadelemizin bütün kahramanlarını kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Program öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun şiir okumaları ile sona erdi.