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Elbistan’da dev yatırımda çalışmalar devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Elbistan ilçesinde yapımı sürdürülen ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Yılsonu faaliyete geçirilmesi beklenen tesisin yaklaşık 300 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 15:13
Elbistan’da dev yatırımda çalışmalar devam ediyor!

Kahramanmaraş’a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğünce, Elbistan ilçesinde Avrupa Birliği ile T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve büyükşehir belediyesinin oluşturduğu bütçe ile yapımı sürdürülen ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Elbistan atık su projesinin 300 milyon liralık maliyetinin (%80.08)’ini Avrupa Birliği, (%8,97)’sini Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve (%10.96)’sı KASKİ tarafından finanse ediliyor.

22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atık su Artıma Tesisi ile beraber kentte kötü kokulara sebep olan 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı da yenileniyor. Proje kapsamında 862 adet rögar bacası imalatı ile 615 adet parsel bacası imalatı yapıldı.

Karaelbistan Mevkiinde 92.107,09 m²’lik alanda kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden elde edilecek biyogaz enerji ünitesi aracılığıyla da tesisin enerji ihtiyacının % 60’ı karşılanacak.

Programda konuşma yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, yapılan yatırımlar ile Elbistan’ın ve Ceyhan nehrinin kirlilikten kurtarıldığını söyledi.

Elbistan’a yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin çok önemli bir yatırım olduğuna değinen Genel Müdür Kavak, “Elbistan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, modern dünyada bir çok ilin bir çok şehrin olmasını arzı ettiği çok değerli yapılardır. Bir kere yaşanılan yerde olmazsa olmaz ihtiyacımız içme suyu ve alt yapı anlamında da kanalizasyondur. Bunların devamında da bu durumun sürdürülebilirliğini sağlayacak olan yapılardır. Bunlarda atık su arıtma tesisleridir. Elbistan ilçemize yapılan ileri biyolojik arıtma tesisi, merkezden sonra ilimizdeki en büyük atık su arıtma tesisidir. Merkezdeki sistemle aynı mantık içerisinde çalışan bir tesistir. Elbistan'ımızın gelecek on yıllarda ihtiyacını karşılayacak, yaklaşık 170 bin kişinin atık suyunu çevreye zarar vermeden bertarafını sağlayacak bir sistemdir. bu proje Avrupa Birliği ve devletimizin katkılarıyla finans edilmiş bir projedir. Bu tesis Elbistan ilçemizin gelecek on yıllarda günlük 22 bin metreküpten fazla atık suyunu yıllık 8 milyondan metreküpten fazla atık suyunu çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edecektir. Bu sistem dünyada imrenilen olması beklenilen, arzu edilen gelişmiş ülkelerin şehirlerin arzu ettiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisidir. Bu ileri biyolojik arıtma tesisinin bir avantajı da kendi tükettiği enerjiyi sistemin çerisinde elde ettiği biyogazın enerjiye dönüşmesiyle kendi ürettiği enerjiyi kullanmasıdır. Bu tesis Elbistan ilçemize yakışır, ilimizin ikinci büyük tesisidir. Şuanda yüzde 80 oranında fiziki yapılaşma sağlanmıştır. Buraya yaklaşık 300 milyon lira finansı Avrupa Birliği, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yılın ağustos ayında tamamlanarak test süreciyle birlikte yılsonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Programda, müşavir firma uzmanlarından Çevre Mühendisi Alev Dumlupınar tarafından projenin teknik detayları ve ilerleme süreci ile ilgili detaylı sunum yapılarak katılımcılara bilgi verildi.

Muhtarlardan oluşan heyete proje sahasında gezi düzenlenerek ayrıntılı bilgi aktarıldı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü #KASKİ #Elbistan #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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