Elbistan’da sahte para operasyonu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sahte para operasyonlarında mali değeri 38 bin TL para ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2022, 19:25
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde KOM grup Amirliği ekiplerince, daha önce parada sahtecilik suçundan tutuklu kalan F.K’nın aynı suçu işlediği bilgisi üzerine ikametine baskın yapıldı.
Polis ekiplerince ikamette yapılan aramada 704 adet 20 TL, 236 adet 100 TL olmak üzere 940 adet para olmak üzere toplam mali değeri yaklaşık 38.000 TL, yazıcı, tarayıcı cihaz, bilgisayar kasası, para yapımında kullanılan çeşitli malzeme ele
geçirildi.
Gözaltına alınan F.K, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
Vatandaşları sahte para konusunda uyaran yetkililer, özellikle 20 TL’lik bankolara dikkat edilmesini, şüpheli durumlarda ihbarda bulunulması istedi.
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