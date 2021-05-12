Elbistan’da uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 10:59 12.05.2021, 13:50
Edinilen bilgiye göre Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma neticesinde suçüstü yakalanan 4 şahsın üzerinde ve işyerinde yapılan aramada 2 fişek halinde 1.03 gram metamfetamin maddesi, 6.44 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL ele geçirildi.
İki şüpheli şahıs hakkında TCK 188.Maddei kapsamında ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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