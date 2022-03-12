Elbistan’da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında, Yeşilyurt Mahallesinde E.S.’ye ait ikamette yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Elbistan adliyesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.