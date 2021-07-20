Emniyet güçleri bayramda da görevinin başında!

Özellikle salgının ilk başladığı günden bu yana gece gündüz demeden çalışan emniyet güçleri, kurban bayramında da şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine devam ediyor.

Uygulama noktalarında görevlerini icra eden emniyet güçleri vatandaşların bayramlarını da kutlamayı unutmadı.

Vatandaşlar ise bayram telaşını yaşarken görevini icra eden emniyet güçlerine de teşekkür etti.