Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan yeni yıl mesajı

Cebeloğlu mesajında "Dünyada ve ülkemizde önemli olayların ve gelişmelerin yaşandığı bir yılı sevinçleri ve üzüntüleriyle geride bırakıyor, yeni umutlarla 2021 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak; hizmetin en iyisine layık siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görevimizin başında, Devletinin emrinde, Vatandaşının hizmetinde olmayı ibadet kabul ederek, suç ve suçlularla mücadelemizi sizlerden aldığımız güçle arttırarak devam ettireceğimiz azim ve kararlılığı içinde olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle görevi uğruna canlarını hiç çekinmeden veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarken, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, Teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar; yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"