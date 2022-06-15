Eski Devlet Bakanı Tüzmen’den Başkan Mahçiçek’e övgü

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusu ile bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’i Belediye Hizmet Binası’nda ağırladı. ‘Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim’ programı için Kahramanmaraş’a gelen Tüzmen, Başkan Mahçiçek’i ziyarete tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Başkanlık girişinde karşıladığı Tüzmen’e, Belediye Hizmet Binası’nın girişindeki proje maketlerini gezdiren Başkan Mahçiçek, sonrasında ise toplantı salonunda EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın tanıtımı filmini izleterek, yapılan ve yapılması planlanan projeler ile gelecek hedeflerini anlattı.

“Kıymetli bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ziyaretlerinden dolayı eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e teşekkür ederek, “Kıymetli bakanımıza ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar, şereflendirdiler. Kendilerine Kahramanmaraş’ımız ve Onikişubat ilçemizle ilgili bilgiler sunmaya gayret ettik. Kahramanmaraş’ımızın geçmişte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın getirisiyle kültürel, gastronomi ve turizm başta olmak üzere her alanda önemli bir zenginliği var. Fakat tanıtamıyorduk ama o sorunumuzu da EXPO 2023 projemizle aşacağımıza inanıyoruz. Kendilerine de Kahramanmaraş’ımızın gelecek tasavvurunda çok önemli yer alabilecek EXPO 2023 Projemizle ilgili sunumlar yaptık. Bakanımız gün boyu motoruyla birlikte Kahramanmaraş’ın güzelliklerini gezecek, tarihi ve turistik yerlerimizi bizatihi görmüş olacak. Hoş geldiler, sefa getirdiler, bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Hanefi başkanımız vizyonu ve donanımıyla başarılı bir yönetici”

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ise Başkan Hanefi Mahçiçek’in bilgi ve birikimiyle yaptığı tüm projelerde başarılı olduğunu söyledi. Hanefi Mahçiçek’in vizyon sahibi bir belediye başkanı olduğunu ve yapamayacağı hiçbir sözü vermeyeceğini dile getiren Tüzmen, “Türkiye genelinde çok önemli projeler yapılıyor, ben bunların hepsini yerinde incelemeye çalışıyorum. 77 program yaptık, şimdi ise Kahramanmaraş’ımızdayız. Tüm bu projeler belli bir birikime, belli bir zekaya, belli bir vizyona dayalı olarak yapılırsa başarılı oluyor. Hanefi başkanımız da hem yetiştiği üniversiteler hem de arkasından yaptığı devlet kariyeri esnasında bu donanımı kendilerine sağlamış bir insan. Ben başkanımızı Devlet Planlama Teşkilatı’ndan, beraber çalıştığımız ve daha sonra kendisinin milletvekili, benim bakan olduğum dönemlerden tanıyorum. Yaptığı işlerin hepsinin alt yapısını iyi hazırlar ve kolay kolay tutamayacağı bir sözü vermez. Bütün projelerinin arkasında vizyon vardır. Bugün de öyle gördüm. Kendisi tecrübesiyle, dostluklarıyla, ekibiyle kamu ve özel sektörü bir arada tutabilecek bir beceriye sahip. Alttan girer, üstten çıkar mutlaka projeleri gerçekleştirir” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023, kent ve ülke ihracatına önemli katkılar sunacak”

EXPO 2023 Projesi’nden etkilendiğini belirten Tüzmen, EXPO 2023’ün kent ihracatına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, “İhracat benim özel ilgi alanım, işim. Baktığımız zaman EXPO 2023’ün çok önemli olduğunu düşünüyorum. İllerimizin EXPO’lara ev sahipliği yapmaları, Türk ihracatına katkıda bulunmaları demektir. Böylesine bir projenin atıl kalmadan, yapıldıktan sonra sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi, devamlı yaşayan bir EXPO merkezi yapılması bizim açımızdan son derece önemli.

Türkiye ihracatta son derece önemli başarılara imza atan bir ülke haline geldi. Rakamlar potansiyelinin altında olsa da Türkiye çok daha üstlere çıkabilir. 2002’de bizim hedefimiz 500 milyar dolardı, şimdi ancak 250 milyar dolar sevilerini geçebiliyoruz. Tabi çok büyük sıkıntılar yaşadı Türkiye ama bunları aşıp, çok daha iyi noktalara gideceğiz. EXPO’nun ve Hanefi Başkanımız ile değerli çalışanlarının yapacakları işlerin arkasında kümeleştirilmiş sanayi yatırımlarınız var. Onikişubat’ın içerisinde çok önemli tekstil, konfeksiyon kümeleri var. Baktığımız zaman dünyanın 140 ülkesine ihracat yapabilme kapasitesi var. Hanefi başkanımızın bilgi birikimi ve becerilerinin yanı sıra iş dünyasının son derece güzel temsilcilerinin yatırımlarıyla Onikişubat, geleceği çok parlak bir ilçe olarak beni kendisine çekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası Kürşad Tüzmen’e EXPO 2023 için özel olarak hazırlanan özel mozaik hediye etti.