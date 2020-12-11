Eski siyasetçi Ahmet Uncu vefat etti!
Kahramanmaraş'ın eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Ahmet Uncu hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 19:09 11.12.2020, 19:37
1977 ve 80 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra 1987 yılında Doğru Yol Partisinden Kahramanmaraş Milletvekili olan Ahmet Uncu hayatını kaybetti. Ahmet Uncu'nun cenazesi 14 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'de Şeyhadil Mezarlığında defnedilecek.
Aksu TV ailesi olarak Ahmet Uncu'ya Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz...
Ahmet Uncu Kimdir?
Ahmet Uncu, Türk siyasetçi. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunudur. Serbest eczacılık, 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş belediye başkanlığı, TBMM XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Kahramanmaraş Olayları onun döneminde olmuştur.
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