Esnaf Kira Yardımı İstiyor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın esnafa yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını açıklaması Kahramanmaraşlı esnafları sevindirirken, esnafın beklediği en büyük destek ise kira yardımı.

KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 15:34 27.11.2020, 15:56
Esnaf Kira Yardımı İstiyor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, esnafa destek vermek için çalıştıklarını belirterek, “Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Bizde esnafların mağdur olduğunun farkındayız. Kamu kaynakları dışında global firmalarla iletişime geçtik. Onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ne gibi destekler verebiliriz, onlar üzerinde çalışmalarımız var” ifadelerini kullanmıştı.

“BAKANLIK OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Esnafa indirimli kredi ve hibe konusunda konuşan Pekcan, “Biz bu doğrultuda bakanlığımızın bütçesi ve mevzuatı çerçevesi üzerinden TESKOP üzerinden Halkbankası kanalıyla kredi kullandırıyoruz. Hibeleri TESKOP üzerinden Giresun ve İzmir'deki esnafımıza verebildik. Bakanlık olarak çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmelerimiz sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca esnaf ve sanatkara kullandırılan faiz indirimli krediler ve ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2 milyar 626 milyon 623 bin 830 TL olarak bildirilmiştir. Bu dönemde TOBB, oda, borsa mevduatlarına ilgili bankalara yatırılması ile oluşturulan kaynaktan tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış olup, 50 bin firmaya 3 milyar TL nefes kredisi kullandırma imkanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan’ın bu açıklamaları ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş esnafları tarafından da sevinçle karşılandı.

Esnaf Yunus Gözler, şunları söyledi: “sağlıklı olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor. Ticaret bakanımızın destek açıklaması güzel ama bakalım nasıl olacak. Şöyle bir durum var; aldığımız kredileri geri ödemekte zorlanıyoruz. Şimdi bana 50-100 bin TL destek verilse ben neyi satacağım da o parayı geri ödeyebileceğim. Sorun burada. İş yapmakta zorluk çekiyoruz. Ortada bir kriz var. Bayram geliyor yine iş yok.”

“BU GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ VE UMARIM DEVAMI GELİR”

Bir başka esnaf Salih Gündoğdu, şöyle konuştu: “Ticaret bakanımızın yeni destek duyurusu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Bu güzel bir başlangıç ve umarım devamı gelir.”

Diğer bir esnaf Şemsettin Namlı ise, şunları kaydetti: “Devletimizin bu duruma bir çare bulması gerekir. Ticaret bakanımızın açıkladığı destek paketini olumlu karşılıyoruz. İnşallah kira yardımı gelir.”

#Kira Yardımı #esnaf #Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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