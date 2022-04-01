Fatmalı İlkokulu ve ortaokulunun kütüphanesini kitaplarla doldurdu!

Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu öğrencileri ile Kızılay kadın Kahramanmaraş gönüllüleri topladıkları kitaplarla fatmalı ilkokulu ve ortaokulunda kütüphane açtı.



Fatmalı İlkokulu ve ortaokul kütüphanesinin açılışına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver Gökşen, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal ve ilgililer katıldı.



Açılışın ardından kütüphanede okuma etkinliği de gerçekleşti.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı kütüphanede emeği geçenlere teşekkür etti.



Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver Gökşen de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin önemi anlattı.