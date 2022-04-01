Fatmalı İlkokulu ve ortaokulunun kütüphanesini kitaplarla doldurdu!
Kahramanmaraş Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu öğrencileri ve Kızılay Kadın Kahramanmaraş İş Birliğiyle kırsal mahallede bulunan Fatmalı İlkokulu ve ortaokulunun kütüphanesini kitaplarla doldurdu.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 16:55 01.04.2022, 19:22
Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu öğrencileri ile Kızılay kadın Kahramanmaraş gönüllüleri topladıkları kitaplarla fatmalı ilkokulu ve ortaokulunda kütüphane açtı.
Fatmalı İlkokulu ve ortaokul kütüphanesinin açılışına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver Gökşen, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal ve ilgililer katıldı.
Açılışın ardından kütüphanede okuma etkinliği de gerçekleşti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı kütüphanede emeği geçenlere teşekkür etti.
Onikişubat ilçe milli eğitim müdürü Enver Gökşen de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin önemi anlattı.
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19