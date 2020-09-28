Fevzi Paşa Mahallesi Denetim Ekibi koronavirüsle mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde, İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde görev alan Fevzi paşa Mahalle Denetim Ekibi koronavirüsle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 18:11 28.09.2020, 21:12
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Koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde, İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde görev alan Fevzi Paşa Mahalle Denetim Ekibi koronavirüsle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Ekipte yer alan Okul Müdürü ve Mahalle Muhtarı salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlıyor.
Kahramanmaraş Ortaokul Müdürü Kadir Ayyıldız, mahallede yapılan çalışmaları anlattı.
Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci’de mahalle sakinlerinin koronavirüs’e karşı dikkatli olduğunu söyledi.
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