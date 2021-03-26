Firari hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı!
Kahramanmaraş'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 17:10
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli hırsızlık suçlarından 15 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan İ.K'nin (29) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, İ.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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