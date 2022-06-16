Gazi Çocuklarına karne hediyesi muhabbet kuşu hediye edildi!
Kahramanmaraş Ornitoloji Derneği ve Kahramanmaraş Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Şehit ve Gazi Çocuklarına karne hediyesi olarak muhabbet kuşu hediye edildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 16:08 16.06.2022, 19:15
Engelsiz Yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu İle İlgililer Katıldı.
Programda Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Mutlu Kaya bir konuşma yaptı.
Konuşmalarında ardından Şehit ve Gazi Çocuklarına muhabbet kuşları verildi.
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