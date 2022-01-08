Geleceğin Medyası Germanicia’da buluştu!
Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, “Gençlik Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor” adlı proje çalışması sonunda yapılan Ödül Töreninde, ödüller sahipleriyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 12:03 08.01.2022, 13:34
Kahramanmaraş Mado Evi’nde düzenlenen ödül gecesi sonrasında özel röportajlar gerçekleştirildi.
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
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|21
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|19
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|11
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|19
|11
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|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
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|33
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|19
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|20
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