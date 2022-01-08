Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor projesi ödül töreni yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, “Gençlik Projelerini Destekleme Programı” kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Geleceğin Medyası Germenicia’da Buluşuyor” adlı proje çalışması sonunda yapılan Ödül Töreninde, ödüller sahipleriyle buluştu.
Kahramanmaraş Mado Evi’nde düzenlenen ödül gecesi Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Ardından söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bakanlık olarak yapılan desteklere dikkat çekti.
Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca Anadolu Basınının sorunlarına dikkat çekti.
Karaca’nın ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör: “Özgür basının olmadığı yerde özgür bir ülkeden bahsetmek çok zordur.” Diye konuştu.
Son olarak kürsüye gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç basının özgür olması gerektiğine dikkat çekti.
Program yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile kent protokolü, internet haberleri, görüntülü haber, haber fotoğrafı, röportaj haberi, spor haberi, jüri özel kategorisinde dereceye giren ödüllerin ve teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
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|20
|35
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