Geleceğin Mühendisleri Önsen’deki Dev Yatırımları İnceledi
KSÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen dev ulaşım yatırımlarını gezdi. Mühendis adayları, Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesi kapsamında inşası süren yapı elemanlarını tek tek incelerken, yatırıma tam not verdi.
Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Önsen’de inşası süren dev ulaşım yatırımlarına gezi programı düzenledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen gezi programında, geleceğin mühendislerine baret ve yelek hediye edildi. Beyaz baretlerini takan öğrenciler; Sır Barajı kolu üzerinde 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen 210 metre uzunluğunda köprü ile 5 kilometrelik yeni bir bulvar projesine hayran kaldı. Şantiye sahasında devam eden menfez kurulumları ve betonarme uygulamaları dikkatle inceleyen öğrenciler, büyük projeleri gözlemleyebilmenin mesleki gelişimlerinde katkı sağladığını söyledi.
Öğrencilerimiz İçin İyi Bir Fırsat
KSÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin Köse ise açıklamasında, “Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir pandemi arasından sonra öğrencilerimizi teorik bilgilerinin yanında, pratik bilgilere sahip olmaları amacıyla buraya getirdik. Belediyemiz burada çok önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Yaptığımız teknik gezide bize refakat eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize, sorumlulara öğrencilerim ve üniversitem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6