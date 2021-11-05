Geleceğin Mühendisleri Önsen’deki Dev Yatırımları İnceledi

Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Önsen’de inşası süren dev ulaşım yatırımlarına gezi programı düzenledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen gezi programında, geleceğin mühendislerine baret ve yelek hediye edildi. Beyaz baretlerini takan öğrenciler; Sır Barajı kolu üzerinde 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen 210 metre uzunluğunda köprü ile 5 kilometrelik yeni bir bulvar projesine hayran kaldı. Şantiye sahasında devam eden menfez kurulumları ve betonarme uygulamaları dikkatle inceleyen öğrenciler, büyük projeleri gözlemleyebilmenin mesleki gelişimlerinde katkı sağladığını söyledi.

Öğrencilerimiz İçin İyi Bir Fırsat

KSÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin Köse ise açıklamasında, “Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir pandemi arasından sonra öğrencilerimizi teorik bilgilerinin yanında, pratik bilgilere sahip olmaları amacıyla buraya getirdik. Belediyemiz burada çok önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Yaptığımız teknik gezide bize refakat eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize, sorumlulara öğrencilerim ve üniversitem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.