Geleneksel Ezgiler Kahramanmaraş’ta yankılanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geleneksel Türk müziğinin usta sanatçılarını makamında ağırladı. Bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Aşıklar ve Ozanlar Festivali kapsamında şehre gelen sanatçılarla yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Sanat bir şehri ayakta tutan en önemli dinamiklerindendir. Kahramanmaraş’ımız şiirin ve edebiyatın başkenti. Hemşehrilerimiz üç gün boyunca dünyanın farklı yerlerinden gelen 100’e yakın aşık ve ozanımızı dinleme imkanı bulacak. Anadolu’nun geleneksel ezgileri Kahramanmaraş’ta yankılanacak” ifadelerini kullandı. Başkan Güngör gerçekleştirilen ziyaretin ardından halk ozanı ve aşıklara şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası ile ilgili bilgiler verdi.