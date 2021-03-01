Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesinden anlamlı davranış!
Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesinden bir anlamlı davranış daha.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 16:36
Geçtiğimiz yıl suriyede şehit olan kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman adına Genç Kızılay Mehmet Arif Kıdıman iyilik kütüphanesi oluşturuyor.
Gönüllüler ve vatandaşlar tarafından toplanan kitaplarla hem Pazarcık İlçesine hem merkeze kütüphane kurulacak.
E-kitap kumbaram kızılay kampanyası adı altında kitap toplayan Genç Kızılay gönüllülerin ve yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir iyilik kütüphanesi için tüm yardım severlerin desteklerini bekliyoruz dedi.
Haber – Emre Ataç
15°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mart 2021
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|26
|50
|3. Leicester City
|26
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|24
|40
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|24
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|26
|33
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|26
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20