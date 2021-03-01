Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesinden anlamlı davranış!

Geçtiğimiz yıl suriyede şehit olan kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman adına Genç Kızılay Mehmet Arif Kıdıman iyilik kütüphanesi oluşturuyor.

Gönüllüler ve vatandaşlar tarafından toplanan kitaplarla hem Pazarcık İlçesine hem merkeze kütüphane kurulacak.

E-kitap kumbaram kızılay kampanyası adı altında kitap toplayan Genç Kızılay gönüllülerin ve yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir iyilik kütüphanesi için tüm yardım severlerin desteklerini bekliyoruz dedi.

Haber – Emre Ataç