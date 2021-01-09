Genç Kızılay, yardımlarına koştu!
İhtiyaç sahibi aileye odun ve gıda yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2021, 17:46 09.01.2021, 18:55
Genç Kızılay’ı, Dulkadiroğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye odun ve gıda yardımında bulundu.
Genç Kızılay, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Genç Kızılay Duman ailesine 1 ton odun, gıda ve giyim yardımında bulundu. Ayrıca evin çatısı sağlam olmadığı için, genç Kızılay ekibi evin çatısının onarımı için de Duman ailesine yardım yapacak.
Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, Duman ailesine yapılan yardım hakkında bilgiler verdi.
Kahramanmaraş Genç kızılay teşkilat birim başkanı Melike Burtaçkıray, Genç Kızılay’ı kış dönemin de yaptığı yardımları anlattı.
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