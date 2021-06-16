Genç oyuncular sahnede göz doldurdu

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri "Bir Evlenme Teklifi – Ayı" adlı oyunla seyirci karşısına çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 16:33
Genç oyuncular sahnede göz doldurdu

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun izleyiciden tam not aldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri yeni oyunlarıyla seyirciyle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, gülmece türündeki "Bir Evlenme Teklifi – Ayı" adlı oyunu sahneleyen Sahne Maraş öğrencileri, izleyiciden tam not aldı. Çehov tarafından kaleme alınan kült eserle performanslarını sergileyen oyuncular, insanın kendisine has yapısını gülünç bir şekilde ele aldı. Gösterimi yapılan oyun haricinde Haziran ayı içerisinde biri çocuk oyunu olmak üzere toplam 4 tiyatronun sahnelenmesi planlanıyor.

Çok Başarılı Olacaklar Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya sergilenen oyunla ilgili, “Öncelikle oyuncularımızı, yönetmenimizi ve oyuncu eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımız şuan amatör olarak bu işi yapıyorlar ancak seyirci karşısına çıktıkça en az profesyonel oyuncular kadar başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepsi çok güzel performans sergiledi ve hepimiz nefessiz izledik onları.

Oyuncularımızın bu özel anında yanında onları yalnız bırakmayan seyircilerimize de teşekkür ederim” diye konuştu. Yeni Oyunlar Hazırlanıyor Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün önderliğinde başlatılan tiyatro okulumuz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Oyuncu arkadaşlarımız bu döneme gelmek için çok çaba sarf etti. Pandemi dönemi gibi zor bir dönemde çalışmalarını tamamlayarak seyirci karşısına çıktılar. 23 Nisan’da bir çocuk oyunuyla seyirci karşısına çıkan arkadaşlarımız önümüzdeki dönemde iki oyunla daha seyirciyle buluşacak. İnşallah bu oyunları peş peşe sizlerle buluşturacağız.

Seyircilerimiz, oyuncu arkadaşlarımıza sahip çıktığı sürece onlarda oyunlarını sergilemeye devam edecek. Bizler bu projeyi tiyatro okulundan şehir tiyatrolarına dönüşmesini arzu ediyoruz. Ancak bu şekilde amatör oyunların daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın hiçbiri profesyonel tiyatrocu değil ancak çok güzel performans sergilediler. Oyunda emeği geçen yönetmenimiz, oyuncu eğitmenlerimiz ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. Oyunumuza ve oyuncularımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

#Necip Fazıl Kısakürek #Sahne Maraş Tiyatro Okulu
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