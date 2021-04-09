Genç Tema Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği Öğrencilerle Birlikte Hatıra Ormanı Oluşturdu
Sulu Tarla Mevkiinde Oluşturulan Hatıra Ormanında, Tema Gönüllüleri Ve Öğrenciler Onlarca Çam Fidanını Toprakla Buluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 18:31 09.04.2021, 19:24
Farkındalık amaçlı oluşturulan hatıra ormanıyla öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
Genç Tema Vakfı Kahramanmaraş Başkanı Sera Bihter Hilal, gençleri toprakla buluşturmak adına böyle bir etkinlik yaptık dedi.
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