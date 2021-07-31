Gençler Kahramanmaraş’ta buluştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti için kente gelen gençler kenttin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bilgiler aldı.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 17:42 31.07.2021, 17:51
Kahramanmaraş’ın birçok noktasını gezen 80 ilden gelen gençler Abdülhamit Han Camisi’ne de ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkemizde meydana gelen yangınlar sebebiyle Kahramanmaraş ziyareti ileri bir tarihe ertelense de gençler şehrin önemli noktalarını ziyaret etti.
Ziyaretler sonrasında gençler Kahramanmaraş ziyaretini Aksu Haber’e değerlendirdi.
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