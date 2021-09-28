Germanicia Otel, Öğrencilere Barınma Desteği Sağladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından, Barınma Ve Yurt İhtiyacı Olan Üniversite Öğrencileri İçin Oluşturulan Gençlik Noktaları Ve İletişim Hattına Başvuru Yapan 200 Kişiye Konaklama İmkanı Sağlanırken, Germanicia Otel Kapılarının Öğrenciler İçin Açtı.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 15:52 28.09.2021, 19:34
Germanicia Otel Genel Müdürü Gökhan Büyükdereli Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Barınma Sorunu Çeken Yaklaşık 50 Öğrenci İçin Kapılarını Açtıklarını Duyurdu.
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