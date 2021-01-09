Göksun Belediyesinden GES projesi

Göksun Belediyesince Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hayata geçiriliyor.

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji üretiminde hazırlıklarını tamamlayan Göksun Belediyesi de GES santralinin kurulumunu başlattı.

Karaömer Mahallesinde belediyeye ait 20 dönüm alan üzerine kurulmaya başlanan 1 MW güce sahip santralin iki ay içerisinde üretime geçirilmesi hedefleniyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın üretime geçilmesiyle birlikte belediyenin enerji giderlerinin karşılanacağını kendi ödemelerinden arta kalan geliri de ilçede yapılacak hizmetler de kaynak olarak kullanacaklarını söyledi.

Aydın, Aksu Habere yaptığı açıklamada : “İlçemiz Karaömer Mahallesi sınırları içinde bulunan belediyemize ait 20 dönümlük alanda GES projesi yapımıyla ilgili 2017 yılında başlattığımız çalışma neticesinde, bir kaç ay önce ihalesini yaptık. Şuanda Güneş Enerji Santralinin kurulumuyla ilgili çalışmaları başlattık. Burada üreteceğimiz elektrik 1 MW gücündedir. İlçemizde yapacağımız elektrik üretimi ile ülkemizin enerji üretimine katkı sağlamış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte belediyemizin enerji giderlerini buradan karşılayacağız. Bunun yanı sıra istihdama da katkı sağlamış olacağız. Hava koşullarının uygun olması halinde projemizi 2 ay içerisinde tamamlamış ve üretime geçmiş olacağız. GES projemizin maliyeti KDV hariç yaklaşık 6 milyon liradır. Üretime başlamasıyla birlikte hem kendi ödemelerini yapacak hem de belediyemizin enerji ihtiyacı karşılanacak. Artan parayı da belediye hizmetlerinde kaynak olarak kullanmayı planlıyoruz. Normal koşullarda 10 yıl içerisinde de kendi borcunu ödeyip bitirmiş olacak. Göksun’umuza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.