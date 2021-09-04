Göksun GES’in kurulum çalışmaları tamamlandı!

Göksun Belediyesi’nin enerji ihtiyacının karşılanması ve belediye hizmetlerine kaynak sağlanması için projelendirilen Güneş Enerji Santralindeki kurulum çalışmaları tamamlandı.

20 dekar alan üzerinde 3 bin 520 güneş panelinin kullanıldığı santral1 Megavat gücünde.

Sağlanacak gelirler belediyenin elektrik giderleri ile yatırımlara kaynak olarak kullanılacak.

Çalışmaların tamamlanarak üretim aşamasına geldiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın: “bu proje 2018 yılında bağlantı anlaşmasını yaptığımız bir projedir. Şu anda proje tamamlandı, enerji üretebilecek bir konuma geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 5000’lik Göksun belediyesinin de 1000’lik imar planı onayından dolayı için bekledik. 1000’lik plan onaylandı, GES’in geçici kabulünün de yapılmasıyla üretime başlayacağız. Burada 1 megavat elektrik üreteceğiz. Belediyemize gelir elde etmenin yanı sıra, üretim adına da devletimize bir katkı olduğunu düşünüyorum. Temiz ve yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Aynı projeleri kapalı semt pazarımızın çatısında, hayvan borsamızda ve yeni kurduğumuz kültür merkezi sahası içerisindeki yüzme havuzumuzu kapatarak çatısında uygulayarak enerji ihtiyacımızın tamamını karşılayıp, artan gelirlerle de yeni projelerimize kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Bu projeler belediyeler için çok önemlidir. Biz, halkımız için getirisi olan büyük projeleri çok önemsiyoruz. Göksun’umuz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.