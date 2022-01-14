Göksun Otobüs Terminali Büyükşehir’le Güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi, Göksun Otobüs Terminali’nde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Giriş takı, çevre duvarları, yolcu bekleme alanları düzenlenen terminal, estetik bir görünüme kavuşuyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 15:03
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesinde yer alan Otobüs Terminali’nde de bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla atıl hale gelen araç kabul girişine yeni bir giriş takı inşa edildi. Tesisin çevre duvarları da tahkim edilirken, bazalt ve bordür uygulamalarla yolcu bekleme alanları da düzenlendi. Yapılan çalışmalarla tesisin daha estetik bir görünüm kazanması hedefleniyor.
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