Göksun’da belediye ve vatandaş işbirliği

Göksun’un kırsal Fındıklıkoyak Mahallesinde Göksun Belediyesi ile hayırsever vatandaşların işbirliğinde çok amaçlı taziye evi yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 16:44 23.11.2020, 17:53
Göksun’da belediye ve vatandaş işbirliği

Göksun’da hayırsever vatandaşlar ile belediye işbirliği ile kırsal Fındıklıkoyak  Mahallesinde projesi hazırlanan çok amaçlı taziye evinin yapımına başlandı.

Hayırsever Hasan Cücük’ün çok önemli maddi destek sağladığı projeye Göksun Belediyesi de sahip çıktı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imece usulüne dahil olan Göksun Belediyesi projenin tamamlanması için destek veriyor.

İnşaat alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, projenin tamamlanması için destek sağladıklarını söyledi.

Devlet millet işbirliğinde güzel bir projeye ortak olduklarını belirten aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Fındıklıkoyak Mahallemize belediye, hayırsever vatandaş Hasan Cücük ve diğer vatandaşlarımızın destekleri ile çok amaçlı bir bina inşa etmekteyiz. Bu tesisin maliyetinin yarısını hayırsever vatandaşımız Hasan Cücük karşılıyor.  Kendisi örnek bir davranışla devlete millete hizmet edebilecek bir tesisin yapımı için öncülük etti. Mahallemizin muhtarı Hasan Gişi ve diğer vatandaşlarımız da tesisin yapımı için imece usulü ile destek sağlıyor. Yakın zamanda Tombak Mahallemizde de buna benzer projeyi hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Muhtar Hasan Gişi’de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aydın ile hayırsever Hasan Cücük’e teşekkür etti.

Hayırsever Hasan Cücük de, mahallede böyle bir tesisin ihtiyacının hissedilmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde çok amaçlı taziye evinin yapımına kararlaştırdıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aydın’a teşekkür etti

Fındıklıkoyak taziye evi projesi 2021 temmuz ayında tamamlanarak hizmete sokulacak.

#Göksun #Göksun Belediyesi #Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın
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