Göksun’da çerkes sürgünü anıtı ve meydanının açılışı yapıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde büyükşehir belediyesince,1864 yılında Kafkaslardan sürgün edilen Çerkeslerin anısına yapılan anıt ve meydanın açılışı yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 16:09
Göksun’da çerkes sürgünü anıtı ve meydanının açılışı yapıldı

Sürgün esnasında hayatını kaybeden insanların anısına yapılan anıt, Kafkasya’dan Karadeniz’in mavi sularını aşıp Anadolu’ya geçişi simgeliyor.


Anıt ve meydanın açılışı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, MHP Kahramanmaraş İl başkanı Ertuğrul doğan, AK Parti Göksun ilçe başkanı Mustafa Akgül, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz ve Çerkes kökenli vatandaşların katıldığı program ile yapıldı.


Çerkes sürgününde yaşanan acıların unutulmadığına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada: “Çarlık Rusyasının, Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne zorlamasının ardından tam 155 yıl geçti. 155 yıl unutmak için insan hafızası için uzun bir süre, her şey unutur yalanına kendimizi inandırırsak acılarımızın hiçbirini, kayıplarımızın hiçbirini, başımızdan geçenlerin hiç birini hatırlayamayız. Dolayısı ile 21 Mayıs 1864’den itibaren sürgüne zorlanan ve 500 bin insanın ölümüyle sonuçlanan Çerkes halkının sürgün edilmesi 155 yıl önce olmadı, bugünde benzer olayları yaşıyoruz. Yarın da olacak, böyle hatırlanacak. Adaletsizliği haksızlığı eskiden oldu ve üzerinden çok zaman geçti diyerek unutamayız, unutmamalıyız. Bizler bu topraklardaki hikayemiz boyunca gelen misafire, zor durumda kalana hep kucak açmış, aşını onlarla paylaşmış bir milletiz. Bugün nasıl Suriye’den gelen mağdurlara kucak açtıysak, Çerkes halkının sürgün edildiği günlerde de Osmanlı devleti onların hikayesini kendi hikayesinden, onların acısını kendi acısından ayırmayarak tün gücüyle misafirperverliğini sergilemiştir. Bu misafirperverliğin ardından hali hazırda tanışık olan hikayemiz zaman içerisinde bir ve beraber olduk. Çerkes halkı ile aramızdaki ülkü ve yaşam biçimi birbirini tamamladı. Milli mücadelemiz döneminde de daha da kavileşti. Anadolu genelinde yayılan bu mazlum halkın en yoğun olarak yerleştiklerin yerin başında Göksun’umuz gelmektedir. Bu nedenle, Çerkes sürgünü anıtını burada inşa ettik ve ziyarete açıyoruz. Kafkasya’dan Karadeniz’in mavi sularını aşıp Anadoluya geçişi simgeleyen anıtı bu bölgeye yaparken bu güzel manzaralı göl kıyısıyla Karadeniz’in mavi suları arasında temsili bir bağ olsun istedik. Bu toprakların kaderindeki birliği unutmamak için adaletsizliği, zorbalığı unutmamak için, bu topraklar ancak birbiri ile tanışabilen insanlarla daha ileriye gider demek için, birbirimizle olan tanışıklığımızı tekrardan hatırlayabilmek için ki, anıt yapılışı itibarı ile Kafkasya’dan Karadeniz’in mavi sularını aşıp Anadoluya geçişi simgelemektedir. Ayrıca, birbirimize, tarihimize, yaşam biçimimize, farklılığımıza ve aynılıklarımıza karşı bir merhaba olarak görülmelidir. Birlikte yaşadığımız için acılarımız, mutluluklarımız, soframız, gönlümüz hep bir olmuştur. Dini, bayrağı vatanı uğruna şehit olan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.


Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci de yaptığı konuşmasında, Çerkes sürgünün anısına yapılan anıt ve meydan için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. 
Şekerci konuşmasında: “Kahramanmaraş’ta her zaman dostluk görüyoruz. Bugün de dostluğun nişanelerinden olan bir araya geldiğimiz anıt açılışında Büyükşehir belediye başkanımız sayın Güngör’e kendisinin nezdinde bu çalışmalara katkı verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kahramanmaraş Kafkas kültür derneği başkanı Bekir Sami Yavuz da acıların unutulmadığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Çerkes Sürgünü anısına yapılan anıt için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Çerkes sürgünü anısına yapılan anıt ve meydanın dualar eşliğinde kurdele kesilerek ziyaret açıldı.

#Kahramanmaraş #Göksun #çerkes sürgünü anıtı
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