Gönüllü Kardeşlik Köprüsü Kuruldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve Asımın Nesli Diriliş Derneği iş birliğiyle 7 - 15 yaş arasında 50 yetim çocuk ve 50 gönüllü gencin katılımıyla hayata geçirilen ‘Biz Gönülden Kardeşiz’ projesinin kapanış programı gerçekleştirildi. Kültürpark Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış programında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hakan Dereli ve Cihangir Bağrıaçık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici ve proje katılımcıları yer aldı. Programda katılımcılara izletilen kısa filmin yanı sıra yetim çocuklardan oluşan koro, seslendirdikleri şarkılarla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Çocuklar tarafından yapılan eserlerin yer aldığı serginin de ziyaret edildiği program, Katılım Sertifikası ve hediye takdimiyle noktalandı.

Hayrettin Güngör Başkanımızın Çok Büyük Katkıları Oldu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projemizin hayata geçirilmesinde ve bu noktalara gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün çok büyük katkıları oldu. Hayrettin Güngör Başkanımız ve Biz Gönülden Kardeşiz projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projemizin Devamı Gelecektir

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen, programda yaptığı konuşmada, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Asımın Nesli Diriliş Derneği yöneticilerine de projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Biz Gönülden Kardeşiz projemizin devamı da gelecektir” ifadelerini kullandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, “Biz Gönülden Kardeşiz projemizin hayata geçirilmesinde ve faaliyetlerini gerçekleştirmesinde Büyükşehir Belediyemizin, bakanlığımızın ve Asımın Nesli Diriliş Derneği’nin maddi ve manevi çok büyük katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.