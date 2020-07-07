Göz kuruluğuna dikkat! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını tehlikeye sürüklüyor

Yeni normalleşmeyle birlikte yasaklarda kaldırıldı buna bağlı olarak insanlar artık sokaklarda.

Evlerinden iş yerlerine giden ve boş vakitlerini dışarda geçiren vatandaşlar aman dikkat!

Sıcak havaların yoğun olduğu anlarda dikkat edilmesi konulardan birisi de göz kuruluğu.

Göz kuruluğu nedir ve nasıl korunulur, göz kuruluğu olduğunda ne gibi tedavi süreçlerinden geçiliyor gibi soruların cevaplarını Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Tüylü Aksu Haber’e anlattı.