Güne Başlarken'de inşaat sektörü konuşuldu!
Hafta içi her gün Aksu Tv Ekranlarında seyircisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken’in bugünkü konuğu ÇIRAĞIN GROUP Yönetim Kurulu Başkanı ALİ Çırak oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 13:38
Çırak, İnşaat sektöründe son durum ve yeni yatırımlar hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.
Öte yandan Pazarcık ilçesindeki yeni yatırımlarından biri olan Çırağın AVM’ye de değinen Çırak şu açıklamaları yaptı.
Namaz Vakti 26 Kasım 2021
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