Güne Başlarken’de Ökkeş Çelik bıçakları konuşuldu!

Ökkeş Çelik Bıçakları Genel Müdürü Bahaettin Çelik, Güne Başlarken’in bugünkü konuğu oldu.

Ökkeş Çelik Bıçaklarının doğuşu, sektöre getirdiği yenilikler ve sektördeki yeri Güne Başlarken’de konuşuldu.

Bahaettin Çelik, Yerelden ulusal bir marka haline gelen Ökkeş Çelik Bıçaklarının bu günlere nasıl geldiğinden bahsetti.