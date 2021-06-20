Güvenç gençlerin sorunlarını dinledi

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Kahramanmaraş genelinde STK ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda güvenç Birlik Vakfında M.T. T.B ve Genç Birlik üyeleri ile bir araya geldi.

Burada gençlerle bir süre sohbet ederek onlara hayat tecrübelerini anlatan güvenç hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç geleceğin teminatı gençlerle dertleşip sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.