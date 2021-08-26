Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Resim Bölümleri Özel Yetenek sınavları tamamlandı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında 30’ar kişilik kontenjanı bulunan KSÜ GSF Resim ve Müzik Bölümleri için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı’na Türkiye’nin değişik illerinden toplam 348 aday müracaat etti.
KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen GSF Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik imgesel çalışmalar gerçekleştirildi.109 öğrenci adayının müracaat ettiği sınavda öğrencilerin çalışmaları sınav jürisi tarafından değerlendirilirken 30 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacak.
GSF Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı ise GSF binasında gerçekleştirildi. 239 öğrenci adayının müracaat ettiği Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 30 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacak.
GSF Resim ve Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına üniversitemiz web adresi www.ksu.edu.tr üzerinden ulaşabilirler.
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