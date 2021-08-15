Hasırcıoğlu AVM Türkoğlu Şubesi’nin açılış yıldönümü kutlamaları!

Ünlü sanatçı Deniz Toprak konserinin yanı sıra büyük Çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin, sahibini bulduğu yıl dönümü etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Akdeniz’in elden taksitli en büyük düğün paketçisi olan Hasırcıoğlu AVM 1996 yılından beri sektördeki hizmetini sürdürürken, yılların tecrübesi ve gelişen teknolojiye uyumu ile en çok tercih edilen AVM olarak dikkat çekiyor.

Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı, Hasırcıoğlu AVM olarak vatandaşlardan aldığımız güç ile büyüme devam ediyoruz dedi.