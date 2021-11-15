Havalar soğudu, minik dostlar aracınızın motor kısmına girebilir!
Hayvan Hakları Federasyonu, soğuk kış günlerinde motoru sıcak araçların kaputlarına sığınan sokak hayvanlarının telef olmaması için 'Kontağı çevirmeden, kaputa vur'' sloganlarıyla vatandaşlara çağrı yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 16:52 15.11.2021, 17:08
Özellikle kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, araçların motor kısmındaki sıcaklıktan faydalanarak soğuktan korunmaya çalışan sokak hayvanları için vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, ‘sabahları araç etrafını kontrol ederek, kaput içerisine sığınan bir kedinin olup olmadığı kontrol edilmelidir’ dedi.
Namaz Vakti 15 Kasım 2021
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